Oggi ti parlerò di generatori (on line) capaci di riscrivere un articolo per intero, copiato da una pagina web… I cossidetti: Article Rewriter – Sono Sicuri?

Premessa:

L’ Article Rewriter on line, che sia gratuito od a pagamento, è stato creato per chì non ha le palle per scrivere.

Che significa? Mi dirai… Ci vogliono le palle per scrivere?

Ebbene sì.. Ci vogliono palle, cervello, tempo e bisogna anche ragionare su ciò che si sta scrivendo.

Come io, per esempio… Non ti sto dicendo che sto scrivendo un articolo da professionista. Ma si vede che è un articolo scritto da una persona, il sottoscritto (Kyle Finazzo) al momento, mentre sto anche fumando una sigaretta.

Tu, riesci a trovare questo articolo (on line) identico al mio? Se lo trovi… Mi banno da solo.

Ok, andiamo a parlare di questo: Article Rewriter – Sono Sicuri?

Article Rewriter

Cos’è esattamente?

Te lo mostro immediatamente. Anzi no… Ti lascio sotto un pulsante, dove cui potrai passare direttamente sul sito. Puoi anche utilizzarlo, se vuoi…

Article Rewriter – Sono Sicuri?

Oh, hai ragione! Non ti ho detto cos’è. Un attimo solo… Sto ancora fumando…

Article Rewriter – Sono Sicuri?

Se hai creato un sito web, e stai pensando quale primo articolo scrivere… Questo tool ti aiuterà nel tuo percorso. Il tool, creato da persone che ci guadagnano denaro per far penalizzare i siti altrui.

Site Penalty

Funzionamento: Incollando un testo, che hai copiato, da una qualsiasi pagina di un sito.

Per farla breve… Hai trovato un articolo che ti piace, su Internet, e vorresti inserirlo come articolo sul tuo sito. Se lo copiassi solamente, per poi incollarlo semplicemente come nuovo articolo… Il tuo sito potrebbe essere penalizzato in futuro!

Questo tool, invece, dopo che avrai copiato il testo di qualcun’ altro… Ne inverte il testo stesso, rendendolo unico.

Unico, tanto per dire. Scoprilo nei prossimi paragrafi (cosa intendo dire)…

Ci sono software che sono capaci di intercettare quando un articolo è stato copiato dall’ Autore.

Pensa, che alcuni Autori stessi del sito, hanno già installato un plugin sul loro pannello di controllo. Il plugin, se nota che il suo articolo si trova in un’ altra pagina di un sito, avverte l’ autore che quel sito contiene esattamente lo stesso articolo da lui/lei creato.

Copyright

E cosa può succedere?

Beh.. Ti lascio immaginare! L’ autore del sito, visto che ha capito che qualcuno gli ha rubato l’ articolo, senza permesso, potrebbe fartelo cancellare spammando il tuo sito. Per esempio: (Come si fà in un post su Facebook o altri Social Networks), a tua insaputa.

Esatto! Tu non saprai mai che l’ autore dell’ articolo ti ha scoperto. Per cui sei tranquillo, e continuerai a fare ciò che hai sempre fatto… Copiare ed Incollare, gli articoli altrui sul tuo sito.

Vuoi la verità?…

Questo mio articolo, non serve per spiegarti ogni funzione di questo tool, anche perchè è così semplice da capire. E comunque, se non sbaglio, ti ho già detto come funziona in parole povere.

Il mio articolo, invece, è stato creato per mettere in (Salvaguardia) coloro che usano questi Tool.

Per cui… Se sei pronto a capire cosa potrebbe succedere al tuo sito, in un futuro non molto lontano, Continua a leggere…

Article Rewriter – Sono Sicuri?

Pensavi mi fossi dimenticato di questo… “Unico, tanto per dire. Scoprilo nei prossimi paragrafi (cosa intendo dire)”…

Lente di ingrandimento

Te lo spiego subito, cosa volevo dire…

Nei paragrafi precendenti, ti ho spiegato che questo tool è capace di invertire il testo copiato da un altro articolo di una pagina del sito, rendendolo unico. Unico, significa che il testo che il tool, ti ha invertito… Non dovrebbe essere da nessuna parte, su Internet, giusto?

Ne sei proprio sicuro/a?

Perchè non parliamo di Probabilità? Vedi che io non ho mai usato questi tool.

Oh oh… Adesso mi dirai che sto dicendo cavolate. E’ vero, dai. Sappi che non c’è il bisogno di provare qualcosa per capire il lato oscuro delle cose. Io, per esempio, ho sempre visto il lato oscuro delle cose, ed è per questo che sto scrivendo questo articolo.

Non scrivo mai articoli senza sapere cosa sto dicendo. Ho sempre qualcosa da dire, e da spiegare nei minimi dettagli.

Ti stavo parlando di Probabilità, prima, non è vero? Andiamo a parlare di probabilità. E come? Facendo un esempio elementare, solo per farti capire il lato oscuro del Tool ( in qualche modo), Mi capisci?

Sei pronto? Andiamo, forza, e non fare finta di non averlo capito da solo. Continua a leggere…

Supponiamo che io veda un articolo interessante su Internet. Mi piace a tal punto da creare lo stesso articolo da pubblicare sul mio sito. Non mi và di scrivere. Sono stanto e ho le palle girate. Sai che faccio… Uso questo tool, copio tutto quell’ articolo e lo incollo sul tool, che in pochi secondi farà il suo lavoro. Poi, mi basta solo fare copia/incolla del testo, che il tool ha spinnato, ed inserirlo come (Nuovo Articolo) per il mio sito, per poi pubblicarlo….

La probabilità è:

Quanti, nel mondo, avranno spinnato lo stesso articolo? Pensi davvero che tu sia stato l’ unico? E perchè?

Il tool è capace di cambiare le parole dello stesso testo. Ma dimmi… Se io inserissi lo stesso testo (Un migliaio di volte) e lo spinnassi con questo tool… Non pensi che su 1000, almeno 200, o più, saranno identici tra loro?

Esempio di Testo Spinnato:

Testo simile

Risposta da chì non lo ha mai utlizzato, ti ripeto. Vuoi, adesso, un esempio più accattivante?

E perchè pensi stia scrivendo questo articolo…Per me?

No, caro/a… Per te! Leggi bene, cosa ho da dire…

Proprio in questi ultimi paragrafi, ho fatto una domanda: Quanti, nel mondo, avranno spinnato lo stesso articolo?

Te la ricordi? L’ hai appena letta, nei paragrafi precedenti.

Cosa significa… Tutto il mondo? Non parliamo mica la stessa lingua, o no?

Ne sei proprio sicuro/a?

Andiamo avanti con un altro esempio elementare.. Sei pronto a scoprire l’ esempio elementare?

Hai detto sì?… Ok! Mi hai convinto. Te lo spiego subito…

Ogni sito web può essere tradotto in tante lingue. Non sono tutti che possono permettersi un traduttore di ultima generazione, che traduce il sito in tutte le lingue disponibili al mondo. Molti siti, però, il tool ce l’ hanno già installato sul loro sito.

Guarda il mio sito, per esempio… Se guardi in basso, noterai un pulsante Blue in basso a sinistra (Translate). Quel pulsante serve per tradurre le pagine alla lingua prescelta.

Dunque… Ci stai arrivando a capire cosa volevo dire?

Se il tuo articolo, che hai rubato a qualcun’ altro, lo hai incollato in quel tool, per poi ricrearlo come nuovo articolo per il tuo sito… Qualcun’ altro lo avrà fatto nel suo (in una lingua diversa). Per cui, avremo così… Lo stesso articolo in lingua (Italiana) e lo stesso articolo in lingua (Inglese).

Cosa ne pensi, se traducessi il tuo articolo dalla lingua Italiana alla lingua Inglese, e lo mettessi a confronto con l’ altro utente che ha spinnato l’ articolo nella sua lingua madre Inglese?

E se invece, traducessi l’ articolo di questo utente (dall’ Inglese all’ Italiano), e lo mettessi a confronto con il tuo?

Dunque… Immagina quante volte, nel mondo, lo stesso articolo è stato spinnato (In tante lingue diverse) da utenti diversi. Ma se tradotto nella stessa lingua… Dovrebbe apparire simile, o quasi simile, non credi?

Ecco svelata la fregatura di questo Tool. Ma se vai in giro su Internet, puoi stare tranquillo/a che non leggerai mai parole, come: Non usare mai questo tool! Usalo a tuo rischio!…

Invece leggerai: Free Article Rewriter Seo! (I benefici di un Article Rewriter)

Seo

Ma come cazzo può un’ azienda seria come la Seo, suggerire agli utenti, di tutto il mondo, la merda… quando la Seo è stata creata per perfezionare ogni sito web, e non per farlo (Penalizzare)?

E qui entra in ballo l’ Usanza (Copywriting)! Ovvero siti che si spacciano per la Seo, usando questo Tool, per farti cascare… Per guadagnarci!

La Seo sà esattamente a cosa si andrebbe incontro. Il suggerimento di questo tool, dalla Seo… E’ da scartare! Parola mia!

Ho notato, su internet, che vi sono molti articoli che parlano di questo tool, e che la Seo lo riconosce molto bene. Anzi… Proprio la Seo lo utilizzerebbe. Io sinceramente non mi fido di nessuno! Inutile dire che: E’ una funzione che non passerà inosservato, più in là.

Te lo ripeto… Non l’ ho mai usato, e non lo userò mai. Preferisco scrivere di mia iniziativa. D’ altronde, mi spacco il culo anche a portare gli articoli ideali per la SEO. Cosa sarà mai (Scrivere)? Un gioco! Alla fine… E’ solo un dannato gioco.

Se stai pensando di usare questi tool, perchè non hai tempo di scrivere, o per altri tuoi motivi… Sappi che la risposta, da questo mio articolo, ce l’ hai già.

Attenzione, però… Se un giorno ti banneranno il sito… Non prendertela con me. Io ti ho solo avvisato/a.

Se vuoi davvero essere unico/a su Internet… devi scrivere a parole tue, e non a parole di quacun’ altro/a!

Poi, dimmi una cosa… Che soddisfazione c’è, nel riscrivere un articolo di qualcun’ altro? La soddisfazione, penso, sia nel fatto che lo hai creato velocemente… Non sarà mai una tua soddisfazione personale.

Quando i tuoi amici ti diranno: Ma che bello articolo che hai scritto… “Non credo che tu abbia il coraggio di dire loro, che lo hai scritto tu personalmente”.

Soddisfazione

Adesso che sai che devi stare lontano da questi tools, Fatti un favore… Elimina tutti gli articoli che hai copiato da altri siti, e creali nuovamente a parole tue.

In queste ultime righe del paragrafo, che hai appena letto, ti voglio fare capire… Se non eliminerai quegli articoli copiati da qualcun’ altro, rischierai di perdere (per sempre) il tuo sito!

Da Kyle Finazzo, questo è tutto!

Che Dio sia lodato! “Non pensavo di scriverlo“. In questo momento ce l’ ho anche con Dio. Ma mi fa piacere averlo scritto. Chissà… Forse è un un’ inizio!

Grazier per aver letto l’ articolo – Article Rewriter – Sono Sicuri?

Spero solo ti sia stato d’ aiuto, in qualche modo.

