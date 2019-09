Non puoi “mai” sapere cosa potrebbe accadere, al tuo pc, un domani. I pc sono come le persone! Oggi ci sono… E domani non più. Il tuo computer lo hai acquistato molto tempo fà, e adesso ti ritrovi come se fosse (un cassetto nell’ armadio pieno di file). Come mettere in Sicurezza i file del PC…

Hai mai pensato, la fine che potrebbero fare i tuoi file, se non avessi più accesso a quel cassetto… (Al tuo PC)?

Rifletti bene alla domanda che ti ho appena fatto. Come mettere in Sicurezza i file del PC…

Mettiti con comodo, e pensa come potresti reagire, sapendo di non poter più avere accesso a quei file importanti, e a quei software, che sicuramente ne facevi uso ogni giorno…

Ti sei dato/a la risposta? Penso proprio di sì.

E allora… Non pensi che sia arrivato il momento di prevenire?

Forza… Vedi che non decidiamo noi quando morire. E così, sono anche i pc. Pensa che basti solo che l’ Hard Disk, del pc, smetta di funzionare, per dire Addio al tuo computer. O semplicemente, in un momento di rabbia, prendere volontariamente il computer e buttarlo per terra, o ancora… Dare un pugno sulla parte dell’ Hard Disk.

Quest’ ultimo… Ti è mai capitato? A me sì! Sì sì, te lo dico subito. Assolutamente sì.

Ed è per questo che sto mettendo in Salvaguardia anche te. Come mettere in Sicurezza i file del PC…

Bene! Se ti sei fatto/a un’ idea di come potresti sentirti, nel caso non potessi più accedere al tuo computer. Andiamo subito a scoprire come mettere in sicurezza i file del PC (Senza l’ uso della Chiavetta).

Per mettere in sicurezza i nostri file, useremo la piattaforma conosciuta, e già installata sul pc: One Drive.

Cos’è One Drive?

Funziona come se fosse un vero Hard Disk virtuale. Tutti i file, presenti sul tuo computer, verranno caricati (in automatico) su One Drive, se accedi direttamente dal tuo pc. Se un giorno, il tuo computer smettesse di funzionare del tutto… Potrai reinserire, sul tuo nuovo pc, tutti i file che avevi installato sul pc precedente, in solo click da One Drive.

Aspetta! Aspetta! Non devi mica caricare su One Drive tutti i file che hai, in questo momento, installato sul pc…

Deciderai “tu” quali file caricare o meno. Per esempio: Se accedi a One Drive dal tuo pc, inserendo Email e Password, tutti i file del tuo pc verranno sincronizzati, e pronti per essere caricati sulla piattaforma giornalmente e del tutto in automatico.

A noi interessa caricare su One Drive (solo) i file che riteniamo siano importanti per noi, giusto?

Scusa, eh… Figuriamoci se dovessimo caricare tutti i file del computer su One Drive “Non voglio nemmeno pensare all’ idea”, poichè… Chi ce la paga la connessione?

Ti basta caricare “solo” quei file che ritieni importanti.

Are you ready?

Quello che faremo, è caricare su One Drive manualmente. Perchè, mi dirai, manualmente?

Certo, te lo spiego subito… Io sono uno di quelli, che mi girano le palle quando il computer sta facendo una cosa, mentre io ne sto facendo un’ altra. Se abilitassi (One Drive) in modo da far sincronizzare i file del pc in automatico… Non pensi che il pc, poi, mi si rallenta tutto?

Ecco perchè il mio consiglio è quello di fare il tutto in maniera (Manuale). Come mettere in Sicurezza i file del PC…

Parliamoci chiaro… Molto spesso non riesci nemmeno a muoverti, da una pagina e l’ altra, sia dal pc, che su Internet, a causa di programmi che girano in Background, e che stanno facendo le loro cose.

Mi dispiace… Se potessi annullare tutto, lo farei. Ma, purtroppo esistono programmi che devono essere lasciati così come stanno, per il buon funzionamento del sistema.

A proposito… Visto che siamo nell’ argomento: Se il tuo computer lo trovi lento, o rallentato, in qualche modo… Prenditi un pò di tempo per leggerti quest’ altro articolo, dopo, che ti servirà per velocizzare il tuo pc.

E adesso basta con le chiacchiere… Andiamo subito al dunque dell’ articolo: Come mettere in Sicurezza i file del PC…

Tu, hai mai avuto accesso a One Drive?

Non ho capito: Hai detto che non hai One Drive, e che non hai mai avuto accesso ad esso?

E cosa aspettavi a dirmelo? Ok! Rimediamo subito…

Accedi da questa pagina principale di One Drive, e clicca su (Iscriviti Gratuitamente).

Iscrizione gratuita

Se non hai un Account Microsoft, clicca su (Crea Account Microsoft) e segui le istruzioni della linea guidata. Se, invece, hai già un Account Microsoft, clicca su (Accedere). Inserisci la tua Email / Password e clicca su Accedi.

Come creare un account Microsoft, o One Drive

Una volta dentro l’ account One Drive, seleziona (Carica) che vedi in alto della pagina che si è aperta. Puoi scegliere se caricare un solo File, o un’ intera Cartella. Scegli la cartella, od il file, di tuo interesse, e caricala su One Drive.

Metti al sicuro i tuoi file e cartelle, con un click, nel caso “un malfunzionamento del sistema” dovrebbe impedirti di accedere al computer che stai utilizzando giornalmente.

I file che caricherai su One Drive, sono sicuri.

File in sicurezza

Tu sei il Proprietario, e non vengono condivisi con nessuno, almenochè: (Tu stesso), deciderai di condividerli con qualcuno.

Con un solo account Gratuito (One Drive) hai a dispozione 5 GB di archiviazione.

Per cui, nel caso dovessi completare tutti i GB che hai a disposizione…. Potresti crearti una nuova email (Outlook) e creare un nuovo account One Drive, avendo, così, a disposizione altri 5 GB che ri serviranno per caricare i file che ritieni importanti. Scopri come creare un indirizzo email Outlook, da questa pagina!

I file che caricherai su One Drive, ti serviranno per installarli nuovamente sul tuo nuovo PC. “Ecco Come mettere in Sicurezza i file del PC”!

A proposito… One Drive, sul tuo pc, lo trovi cliccando la cartella (Eplora Risorse) che vedi in basso sulla barra delle Applicazioni, e dalla pagina che si è aperta… in alto sulla destra (One Drive).

Esplora Risorse

One Drive

Ora, basta cliccare (due volte consecutivamete) per poi inserire Email e Password per Accedere. Sappi, però, che poi farà tutto in Automatico. Non venirmi a dire che non ti ho avvisato. Almenochè, non uscirai da One Drive, dopo.

Io preferisco fare le cose in maniera Manuale. Non deve essere un PC a prendere l’ Iniziativa di tutto. Se la pensi, anche tu, come me.. Allora, sai quale opzione scegliere!

Adesso che sai come mettere i file al sicuro… Mettiti al lavoro. Una volta al giorno, caricherai su (One Drive) quei file che ritieni possano essere importanti, per poi essere scaricati ed installati (nuovamente) sul tuo nuovo computer.

Grazie per aver letto l’ articolo: Come mettere in Sicurezza i file del PC.

Alla prossima…