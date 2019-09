Stavi per entrare nel tuo account Facebook, che non accedi da qualche anno, oppure in un’ altra casella di posta elettronica che non accedi da 2 anni a questa parte, ma non ricordi la password. E dunque, stai cercando un modo per capire come recuperare la password del tuo account. Nonostante, però, ti stai scervellando per capire quale password, tu, abbia utilizzato… Non riesci.

Questo, però, non è tutto! Come recuperare la password…

Può capitare, che da uno dei tuoi account (che utilizzi spesso) per ripristinare la password, devi confermare di essere il proprietario (tramite un messaggio a 6 cifre) inviato sul tuo numero di cellulare. Purtroppo, però, quel numero di cellulare non ce l’ hai più.

Allora, bisogna che tu ricordi la password per accedere nuovamente.

Password

E come?

Se sei pronto/a a capire cosa devi fare, per scavare alle password che non ricordi anche da molti anni? Mettiti pure comodo/a ed inizia a leggere i prossimi paragrafi, perchè sono sicuro che “dopo” resterai entusiasta.

Sei pronto/a? No! Ma davvero?

Ok! Buona lettura…

A volte, può capitare di rientrare (per un qualsiasi motivo) in un account email, come: (Outlook; Gmail) oppure nei vari Social Networks come (Facebook; Twitter etc. etc). Dal momento, però, che non accediamo a questi ultimi da molto tempo, non ricordiamo la password. Abbiamo bisogno di entrare nel nostro vecchio account email (Outlook) perchè dobbiamo ricevere una email importante.

Per esempio: Google Adsense!

Google Adsense

Hai appena creato un account Google Adsense, ed al momento dell’ attivazione “un messaggio ti informa”:

“(Sapevi che hai già un account adsense?) Per attivare l’ account Adsense corrente, devi prima eliminare l’ account precedente. Un account Adsense per utente”. Cit: Google Adsense

E come fai ad eliminare l’ account Google Adsense precedente, se non ricordi più la password per accedere a quella email?

Questo, di cui sopra… Era solo un esempio.

Adesso, però, andiamo subito al nocciolo della questione…

Come recuperare la password di ogni account Social Networks?

Quando crei un account, ed inserisci (Nome Utente e Password), in automatico (Il tuo Browser) lo registra e lo inserisce in un’ apposita pagina. Di solito, sei tu stesso a cliccare (Memorizza Password).

Ti è mai capitato di creare un account su Facebook, e quando inserisci nome utente e password, una piccola finestrina (sopra a destra del tuo browser) ti chiede se vuoi, o meno, registrare le credenziali, per accedere velocemente la prossima volta?

Salvare la Password

Ecco arrivati al noccilo della questione dell’ articolo: (Come recuperare la password).

Quando hai cliccato (Salva), da quella finestrina che si aperta sul lato destro del tuo browser, sia il nome utente che la password (per quel sito) sono state memorizzate in una pagina. La lettura delle password, in quella pagina, le puoi leggere solamente tu. In effetti, richiede la password del tuo account email per accedervi.

Andiamo a recuperare la password, ti và?

Accedi al tuo (Gestore delle Password).

Clicca, adesso su (Accedi) e ,solo dopo, scegli il tuo account e selezionalo. Inserisci la Password e clicca su Avanti.

Accedi

Scegliere Account

Inserire la password

Sei appena entrato nel Gestore delle Password.

Gestore delle Password

Cos’è il Gestore delle Password?

E’ una pagina in cui troverai tutte le password che hai inserito, in vari account Social Networks, al quale ti sei registrato in passato o presente.

Una lista (vera e propria) dei tuoi account, dove cui puoi vederne le credenziali.

Adesso, ti tocca cercare quell’ account di cui, tu, hai bisogno di scoprire quale password avevi inserito per accedere…

Nel campo di ricerca (Cerca Password) scrivi, per esempio: Facebook.

Facebook

Ti verrà mostrato, sulla sinistra, tutti gli account che hai creato di Facebook. Clicca, ora, su Facebook, inserisci la Password della tua email e clicca su Avanti.

Clicca su Facebook

Per scoprire la password, che hai utilizzato per ogni account Facebook, ti basta cliccare il simbolo dell’ occhiolino, e ti verrà mostrata quella password che non ricordavi da tempo.

Occhiolino

E’ stato un piacere che tu abbia letto il mio articolo.

Spero che ti sia stato d’ aiuto. Se così fosse… Scrivimi un commento, anche solo per ringraziarmi.

Io mi sono fatto a pezzi per capire come scoprire la password di un mio account, al quale non riuscivo più ad accedere da tempo.

E proprio, oggi stesso, che ho scoperto come fare… Ho pensato di crearci un articolo, per aiutare gli altri a scoprire le password che hanno utilizzato in precedenza, su vari account Social.

Iscriviti al mio sito per restare aggiornato su altre nuove notizie, come: Artisti Emergenti; News; Radio; Cronaca; Musica e Spettacolo e tanto altro ancora.

Inoltre… Se sei un cantante, o musicista emergente, e vuoi che inserisca la tua Biografia Cantante, da inserire nella pagina dedicata agli artisti emergenti… Compila il modulo da questa pagina.

Da Kyle Finazzo, questo è tutto.

Alla prossima, con un altro nuovo articolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...