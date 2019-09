Come riparare i settori danneggiati – PC tramite due opzioni fondamentali…

Come riparare i settori danneggiati – PC

Stai lavorando, normalmente, al tuo pc come fai ogni giorno. Ma chissà perchè, ti sei reso conto che qualcosa non sta funzionando. L’ Hard Disk è in funzione, ed il pc risulta quasi instabile. Se ti trovi su Internet e stai cercando di accedere a Facebook, od aprire un’ altra pagina… Il tutto è troppo rallentato.

Che sta succedendo?

Che fai? Ho detto il computer… Non tu!

L’ Hard Disk potrebbe elaborare quando: Stai installando un software! Quando (Windows Update) è in funzione, o stai scaricando gli aggiornamenti del tuo Antivirus! Quando stai aprendo file che non sono contenute nella Cache di Windows.

Molto spesso, però, un rallentamento del pc, potrebbe essere dal fatto che uno, o più settori del disco fisso, sono danneggiati!

In questo articolo: Come riparare i settori danneggiati, scoprirai come ripararli tramite due opzioni fondamentali.

La causa principale, comunque, per il malfunzionamento dei settori dell’ Hard Disk… E’, di solito, uno spegnimento improvviso del pc!

Devi sapere che spegnendo il computer mentre è ancora acceso, pigiando (tenendo premuto) il pulsante di accensione… Potrebbe causarne il danneggiamento dei settori.Questo lo si fà, quando si vuole accedere in modalità provvisoria.

Se stai tentando di accedere in modalità provvisoria, senza danneggiare i settori dell’ Hard Disk, prova a leggere questo articolo. In questo articolo ho descritto come creare uno script, da mantenere sul desktop, in modo che tu possa accedere in (Modalità Provvisoria) in un click, e lasciare che il pc si riavvii normalmente. Prenditi un pò di tempo per leggere l’ articolo, se è di tuo interesse…

Inzio, da subito, con lo spiegare (Come riparare i settori danneggiati dell’ Hard Disk). Sei pronto?

Come “non” sei pronto/a? Vabbè, io vado avanti!

Buona lettura…

Come riparare i settori danneggiati dell’ Hard Disk

Per riparare i settori danneggiati del pc, puoi farlo in due modi:

1 – Puoi utilizzare una funzione ( incorporata ) dal tuo pc.

Puoi utilizzare una funzione ( ) dal tuo pc. 2 – Puoi usare semplicemente un software creato appositamente per questo scopo.

Per la prima funzione: Clicca sul pulsante Start, che vedi in basso a sinistra del Desktop.

Click Start di Windows

Scorri la barra verso il basso, e cerca la cartella (Sistema Windows).

Dopo che l’ hai trovata, cliccala per espanderla.

Cartella (Sistema Windows)

Tasto destro del mouse su (Prompt dei Comandi), sposta il cursore su (Altro) e clicca su (Esegui come Amministratore).

Prompt dei comandi: Esegui come Amministratore

Dalla finestra del Prompt dei Comandi che hai appena aperto, scrivi: (chkdsk) e clicca Invio.

Prompt dei Comandi: chkdsk

Il sistema, adesso, andrà ad analizzare e risolvere i settori danneggiati dell’ Hard Disk.

“Nel frattempo, fatti un favore, per la prossima volta… Mentre l’ icona, del Prompt dei Comandi, si trova in basso sulla barra delle applicazioni, clicca con il tasto destro del mouse sull’ icona, e poi su (Aggiungi alla Barra delle Applicazioni)”.

Aggiungi alla barra delle applicazioni

Per la seconda funzione: Esiste un’ altra applicazione, che ti permette di riparare i settori del pc. Il software è: EASEUS Partition Master Home Edition… Lo puoi scaricare da qui.

Tranquillo/a… E' gratis!

Anche no… Parlando di guadagno… Prenditi un pò di tempo per leggere quest' altro articolo, dopo. Un articolo che ti insegnerà come metterti al sicuro dal "Copywriting Ingannevole".

Hai appena finito di scaricare EASEUS Partition Master Home Edition, giusto?

E cosa stai aspettando?…Installalo!

Dopo che lo avrai installato, apri il software EASEUS Partition Master Home Edition. Dalla finestra principale, che si è aperta, fai click sulla Partizione (C:), che vedi in alto a sinistra.

Adesso, clicca il pulsante (Di più…) che vedi in basso a destra, e poi su (Controlla la Superficie).





Il software controllerà la superficie dell’ hard disk, e se ci saranno settori danneggiati… Li ripristinerà.

Se vuoi che i settori non si danneggino “mai” più in futuro… Devi prestare attenzione a non fare spegnere il pc brutalmente. Che significa? Il pc, potrebbe spegnersi a causa di una mancata improvvisa di corrente. Oppure…Perchè ti sei dimenticato di ricollegare il cavo di alimentazione, al tuo Notebook, e la batteria si è scaricata. Molto spesso, però, come ti dicevo nei primi paragrafi… I settori si danneggiano, facilmente, a causa di ripetitivi spegnimenti (improvvisi) del pc. Per farti un esempio: Quando stai per accedere in (Modalità Provvisoria)! Di solito, quando si spegne il pc, per accedere in modalità provvisoria, non ci si ricorda mai. E così, si è costretti a fare delle prove.

In questo articolo, ti mostro come è possibile creare, ed usare, un collegamento direttamente sul Desktop, per accedere in modalità provvisoria, lasciando che il pc si riavvii normalmente.

Adesso che sai, come riparare i settori danneggiati dell’ hard disk… Mettiti al lavoro! Un consiglio pratico… Fai la scansione dei settori una volta al mese, o quando pensi che l’ hard disk, del tuo pc, stia funzionando in maniera anomala.

Come hai detto?… “Sì, vabbè”?

Il buon funzionamento del tuo pc, dipende solo da te.

Alla Prossima…