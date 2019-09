Emma – Quel commento agghiacciante

Quel commento agghiacciante su Emma Marrone, è comparso sull’ultimo post di Nadia Toffa, su Instagram.

In questo periodo difficile, che Emma sta passando, a causa di problemi di salute… Un commento, da parte degli haters, ha lasciato di stucco e senza parole, non solo i fan di Nadia Toffa, ma anche i fan della stessa Emma. Gli Haters l’ hanno attaccata, proprio ora che è più fragile. Qualche giorno fa la cantante ha annunciato di non stare bene, e di avere bisogno di tempo, e che sarebbe ritornata più forte di prima.

Emma è sempre stata sè stessa. e non ha mai avuto paura di dire le cose come stanno, sopratutto nel mettere al corrente i suoi fan sull’ andamento della sua situazione di salute. Non ha mani avuto paura, nemmeno di prendere decisioni importanti. E’ sempre stata sincera! Ma questo, a molti, non và giù. E come parla chiaro un commento, lasciato sull’ ultimo post della cara Nadia Toffa… Anche Emma è costretta ad affrontare critiche da persone senza scrupoli, la stessa cosa che è successo alla cara Nadia.

La crudeltà della gente, verso Nadia. Adesso gli haters hanno preso di mira Emma, lasciando un messaggio che ha spiazzato ogni mente di chì ha avuto il coraggio di leggerlo.

“La prossima sarà Emma Marrone”

La gente scrive commenti, ogni giorno, che sia su Instagram, Twitter e altri social network. Ma certi commenti, sopratutto in una situazione di fragilità, come quella che sta attraversando Emma… Non sono mai belli da leggere. Ma la cosa che fa stare più il male, è il fatto che sia stato scritto sotto all’ ultimo post di una persona morta, qualche mese prima.

Perfetti sconosciuti, che se ne stanno nei social a criticare, anzichè d farsi una vita. Sconosciuti che si divertono con le disperazioni altrui. Sconosciuti che vogliono la morte altrui, perchè essi sono già morti dentro, e non hanno scrupoli nel dire.. Il prossimo sarai tu!

Leggi, Emma…

Ciao, cara Emma… Non importa se siamo forti dentro. Ci sono momenti, e situazioni, in alcuni giorni della nostra vita, che la fragilità ci prende alla sprovvista. E proprio in quel momento di fragilità, vorremo essere cercati anche da chì non ha più avuto il coraggio di cercarci, e che una volta ci cercava sempre. Molti sono i famosi nel mondo. E non credo che tu sia l’ unica persona ad aver letto un messaggio del genere.

Io, per esempio, ogni tanto… Vedo tanti di quei commenti su altri famosi, cantanti, attori… Che non sono affatto piacevoli da leggere. Tu sei famosa! E capisco bene cosa significa esserlo, anche se io (non lo sono). Ma ho capito che essere famosi è un lavoro duro. Bisogna avere le palle per restare a galla. E tu ce le hai! E’ di questo che ti deve importare, e non di un qualsiasi commento che possa ferire gratuitamente. La vita di un famoso è molto più complessa da un (non) famoso. Alcuni pensano che essere famosi significa essere liberi. Invece, la libertà non è essere famosi. La vera libertà è capire sè stessi. Amare sè stessi!

Hai detto che tornavi più forte di prima. Ed allora lavora su questo!

Un colpo basso è stato, inserire un messaggio di quel tipo, proprio sotto una persona defunta (Amata dagli italiani). Una persona che ha lottato per tenersi in vita. Una donna, con le palle, che ha avuto il coraggio di mostrarsi, quando non aveva le forze per poterlo fare. Adesso, però non c’è più. E’ in cielo… Ma non è morta!. Adesso è un Angelo. E come angelo… Da quel commento, inizierà a proteggerti da lassù.

Cit: Kyle Finazzo