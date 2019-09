Hai appena aperto un canale su youtube, ed hai iniziato a creare video da poco. Hai notato, però, che nessuno sta vedendo i tuoi video. Come mai? Questa è una delle piccole domande, che uno youtuber si pone, al giorno d’ oggi. Ed è da qui che nasce l’ articolo: Obiettivo – Famosi su youtube.

La risposta a questa domanda, e non solo… La otterrai leggendo tutto l’ articolo “Obiettivo – Famosi su youtube”…

Se sei disposto/a a capire come fare per diventare famoso/a su youtube… Mettiti pure comodo/a, ed inizia a leggere l’ articolo, che sono sicuro sarà di tuo interesse.

Buona lettura…

Quando uno youtuber crea un video, di solito, ne crea il titolo, inserisce una descrizione (a suo piacimento), le parole chiavi ed immediatamente lo pubblica. Fatto questo procedimento, però, dopo alcuni giorni il video non è ancora stato visto da nessuno. “Almenochè, lo youtuber, abbia molti fan che lo seguono”. In quel caso, i fan che lo stanno seguendo, vedranno il suo video (Se essi hanno la campanella già attivata).

Questo, però, non basta… Obiettivo – Famosi su youtube

Visualizzazioni Youtube

E allora… Come crescere su youtube? Come diventare famosi su youtube?

Queste domande, sono sicuro che te le porrai molto spesso. Ed allora ti capita di andare, su Internet, alla ricerca di una soluzione al tuo problema. Più cerchi, però, e più ti rendi conto che non sai ancora cosa fare. Molti articoli non ti stanno dando le informazioni corrette su cosa fare. Anzi… Ti hanno proprio portato in un’ altra strada. In una strada che ti ha fatto pensare: Fanculo! Vaffanculo youtube… Mi hai stancato.

Odio Youtube

Beh, sai, caro/a amico/a… Io la pensavo esattamente come te. Anche io ho girato Internet alla ricerca di una soluzione. E più cercavo soluzioni, e più mi rendevo conto che non trovavo la giusta risposta al mio problema. Leggendo articoli su come aumentare gli iscritti, o vedere video su youtube che spiegavano come posizionare un video su youtube con Tubebuddy, e compagnia bella… Ho fatto tutto ciò che quel video mi ha suggerito di fare.

Cosa ho ottenuto?

Un bel cazzo, ed un calcio in culo!

Non c’ ho capito nulla, e non ho risolto il mio problema, grazie.

Più in là… Ho mandato a fanculo ciò che veniva detto su Internet, e sui video di youtube, anche di persone competenti nel settore…

Ho iniziato (da solo) a studiare la situazione, ed a fare ricerche…

Fare ricerche

Io sono uno di quelli, che se non vede (dopo averle messe in pratica) che le cose stanno andando nel verso giusto… Non crede! Non sò se mi sono spiegato bene.

Ma adesso basta parlare di me, ed andiamo subito al nocciolo della questione.

Cosa imparerai da questo articolo: Obiettivo – Famosi su youtube?

Imparerai ad essere autonomo ed a capire come devi muoverti, ogni tal volta che pubblicherai un video su youtube. Imparerai, anche… Che colui che sta scrivendo (Kyle Finazzo) è un vero bastardo a tutti gli effetti. Ebbene sì… Perchè non pensare che in questo articolo ti venga a dire tutto quello che c’è da sapere sui video di youtube.

Ti spiegherò (solo) come fare, in modo che tuoi video possano essere visti in tutto il mondo.

Più in là (prima però devo convincermi), creerò un altro articolo su come posizionare un video su youtube, tramite accorgimenti basiliari della “SEO youtube”.

A proposito… Non esiste una SEO youtube. La SEO devi creartela tu da solo per il tuo canale youtube. (Basta avere le conoscenze basiliari sulla SEO). Se tu hai un sito web, sicuramete saprai come fare SEO, e saprai come muoverti in questo campo. Bene! Non cambia nulla con youtube. La differenza, però.. E’ che devi farlo da solo! O meglio… Se sul tuo sito web puoi scaricare plugin, che possano permetterti di raggiungere l’ ottimizzazione completa, e dunque mettere in atto la SEO, a tutti gli effetti… Su youtube, sei solo/a! Ma sei sai cos’è la SEO, come funziona e l’ hai già messa in pratica… Non dovrebbe essere un problema, per te, metterla in pratica anche su youtube (Senza il bisogno dei plugin).. Non credi?

Continua a leggere l’ articolo “Obiettivo – Famosi su youtube”…

La SEO, è stata creata per i siti web, e non per un canale youtube. “Vaglielo a dire agli esperti nel settore, questo… Se poi mi danno un calcio in culo, devono prima passare sul mio cadavere”.

Nessuna menzogna, qui, da parte mia. Non sono il classico idiota che scrive per il piacere di farlo, o per dire cazzate allo scopo di guadagnare. Se lo faccio… E’ perchè ho davvero qualcosa da dire.

Prima che io ti spieghi cosa devi fare per far crescere il tuo canale youtube, Devo finire quello che avevo da dire in base alla SEO youtube…

Ed allora… La SEO, come ti dicevo prima, è stata creata per i siti web. Youtube è già un sito web. Ma un canale youtube è un ospite del sito ufficiale (Youtube). Tu non puoi fare nulla, mi capisci? Non puoi inserire codici HTML, cosa che possono fare i veri amministratori del sito (Youtube.com). Non puoi inserire pubblicità da Google Adsense sulla Homepage del tuo canale youtube, perchè non ne sei il proprietario del sito. E dunque… Le stesse cose che faresti con un tuo sito web… Con youtube te le puoi scordare. Inoltre… Se vai su Internet e scrivi se esiste un software, una piattaforma o qualcos’ altro che ti permette di fare SEO per youtube… Noterai che ti diranno sempre le stesse cose… Usa Tubebuddy, od altre estensioni, per la ricerca di parole chiavi, per aiutarti ad ottimizzare (Cosa non vera) il tuo canale youtube.

Ho detto (Google Adsense) sulla Homepage del tuo canale youtube, come quando lo si fà per un sito web.

Google Adsense

Questo non puoi farlo! Puoi solo inserire la pubblicità di Adsense sui tuoi video. Ma prima… Ne devi diventare Partner. E per poter diventare partner di youtube, devi aspettare che il tuo canale abbia 1000 Iscritti e 4000 ore di visualizzazione dei video “negli ultimi 12 mesi”.

Per ottimizzare il tuo canale youtube, devi usare la testa, e non la testa di qualcun’ altro. Non sarà mica un (Tubebuddy) a risolverci il problema… Tu che pensi?

Adesso basta… Troppe chiacchiere! Iniziamo subito a raggiungere il nocciolo della questione dell’ articolo: Obiettivo – Famosi su youtube

Ti ho detto che in un altro articolo (solo se mi convincerò) ti spiegherò come fare SEO per youtube. In questo articolo, invece, ti parlerò solo di una cosa che devi fare, se vuoi diventare famoso su youtube, e vuoi che i tuoi video vengano visti in tutto il mondo…

Useremo la (Traduzione dei contenuti) per raggiungere l’ obiettivo prefissato.

Traduzione

Che significa?

Significa che se tu abiti in Italia, sarai abituato a scrivere in italiano i tuoi titoli, come anche le descrizioni.

E se una persona Russa cercasse una parola chiave, esattamente, uguale al titolo del tuo video… Pensi che costui/costei, vedrebbe il tuo video?

Mi stai capendo? Hai detto di no! Ok, te lo spiego in parole povere…

Tu hai dato, come titolo del tuo video: “Fare un pan di spagna“

Io che sono italiano, e cerco su youtube (Fare un pan di spagna). Sicuramente, da qualche parte, il tuo video lo vedrò “puoi starne certo”.

Ma se una persona russa, nella sua lingua originale, cercasse la stessa parola chiave (Fare un pan di spagna), che in questo caso diventerà: (Сделать бисквит)…

Come potrebbe vedere il tuo video, quando il titolo del tuo video è scritto in italiano, e non in russo: (Fare un pan di spagna)?

Spero “solo” che hai capito cosa intendo dire. Dunque, cosa bisogna fare in questo caso?

Bisogna tradurre nelle lingue principali, ogni nostro contenuto su youtube! Questa è una cosa fondamentale, se vuoi essere notato in tutto il mondo. E dunque… Raggiungere l’ obiettivo – Famosi su youtube.

Come tradurre i tuoi contenuti su youtube?

Vai sul tuo Creator Studio. Clicca su (Visualizza Canale) che si trova proprio sotto il nome del tuo canale youtube.

Visualizza Canale

(Passaggio 1) – Obiettivo – Famosi su youtube

Dalla Homepage che si è appena aperta, clicca su (Personalizza Canale).

Personalizza Canale

Adesso, clicca il simbolo dell’ ingranaggio, che vedi in alto a destra della pagina, e poi su (traducendo le informazioni della pagina), proprio sotto “Traduci Informazioni“.

Traducendo le informazioni del canale

Questa è la pagina dove cui è contenuto il titolo del tuo canale youtube, e della descrizione.

Titolo e Descrizione

Bisogna, adesso, tradurre sia il titolo che la descrizione, nelle lingue principali (o in tutte le lingue) del mondo.

Come fare per tradurre il titolo e la descrizione del canale youtube?

Clicca (Seleziona Lingua), che vedi in alto a destra su “Traduci in“. Adesso clicca su (Aggiungi Nuova Lingua).

Aggiungi nuova lingua

Clicca su (Seleziona la lingua) e scrivi (Inglese) nel campo di ricerca “Cerca in altre lingue” e selezionala. Infine… Clicca su (Aggungi Lingua).

Inglese

Aggiungi Lingua

Adesso devi inserire, sul lato destro, esattamente il titolo e la descrizione nella lingua Inglese.

Titolo e Descrizione in lingua Inglese

E dunque… Se sei bravo/a in inglese, puoi tradurlo in tutta semplicità. Se non lo sei, invece, vai su Google Traduttore. Inserisci il titolo del tuo canale, e traducilo dall’ Italiano all’ Inglese.

Ora fatti un favore… Così non perdi tempo, e non ti confondi. Apri due pagine di Google Traduttore. Uno lo userai solo per il titolo. E l’ altro lo userai solo per la descrizione.

Hai, adesso, a disposizione due pagine di Google Traduttore che tradurranno due cose diverse, ovvero… Uno il Titolo, e l’ altro la Descrizione.

Inserisci, la descrizione del tuo canale su Google Traduttore e traducila in lingua Inglese.

Il titolo, che hai appena tradotto in lingua inglese… Copialo ed incollalo su (Inserisci il Titolo Tradotto). La descrizione tradotta in inglese, invece, devi inserirla su (Inserisci la descrizione tradotta).

Quando hai inserito sia il Titolo che la Descrizione tradotta, negli appositi campi… Clicca su (Salva).

Salva

Adesso ti tocca rientrare di nuovo, facendo le cose da capo dal (Passaggio 1). Non ci sarebbe bisogno di cliccare su Salva, ma dovresti continuare ad inserire le altre traduzioni. Purtroppo, potrebbe capitare che qualcosa non và nel verso giusto. Ovvero, che la traduzione precedente non viene salvata. E per rimediare a questo problema… Basta (Salvare) ogni traduzione inserita, prima di inserire un’ altra traduzione.

Fai questo in tutte le lingue che vuoi che il tuo canale venga tradotto.

Traduci il tuo titolo e la descrizione, del tuo canale youtube, nelle lingue che vengono usate spesso nel mondo.

Dopo che hai tradotto il Titolo e la Descrizione del tuo canale youtube in tutte le lingue del mondo, di tuo interesse… C’è un’ altra cosa fondamentale da fare…

Devi tradurre il titolo e la descrizone di ogni tuo video che hai caricato su youtube.

E come?

Vai su (Creator Studio) e clicca su (Gestione Video) che vedi sulla sinistra della pagina.

Gestione Video

Clicca, adesso, su (Modifica) che si trova sotto il titolo di ogni tuo video. Dalla pagina che si è aperta, clicca su (Traduzioni).

Modifica

Traduzioni

Non c’è bisogno di spiegarti cosa devi fare. E’ la stessa identica cosa che hai fatto quando hai tradotto, il titolo e la descrizione del tuo canale youtube.

Una volta che hai tradotto il titolo e la descrizione del tuo video youtube, “Ricordati sempre si Salvare”. Fai questo con tutti gli altri video che hai caricato… Ed il gioco è fatto!

Il mio articolo (Obiettivo – Famosi su youtube) finisce qui, amico/a mio/a.

Spero che il mio articolo ti sia stato d’ aiuto. Magari questa funzione… Non la conoscevi o che non l’ avevi mai messa in pratica.

Molto presto, dopo che avrai tradotto sia la tua Homepage del tuo canale youtube, e dei tuoi video… Qualcosa inizierà a muoversi.

Ma se vuoi davvero muovere il tuo canale youtube… Devi fare SEO per il tuo canale youtube. E come, mi dirai?

Te l’ ho detto, già, nei primi paragrafi, che questo articolo l’ ho creato solo per le traduzioni.

L’ articolo in cui ti insegnerò (Seo youtube) lo creerò. Il problema è che, devo capire se devo farlo gratuitamente, od a pagamento.

Ecco perchè ho detto: Prima devo convincermi!

Non è facile “convincersi” di dare informazioni dettagliate altrui (gratuitamente), dopo un duro lavoro di ricerche, soluzioni e disperazioni ottenute nel tempo.

Vedrò cosa posso fare! Ma non posso assicurarti che sia un articolo gratuito.

Quello che hai appena letto è stato un articolo gratuito. Ma quello della SEO youtube… Non credo sia possibile pubblicarlo gratuitamente.

Farò del mio meglio e ti metterò al corrente.

Se vuoi iscriverti al mio sito, intanto, per restare aggiornato/a su altre nuove notizie… Ti aspetto.

Se non vuoi farlo… Buon fine settimana caro/a! Dimmi, cosa devo dire?

Fai tu! Chi mi vuol seguire… Io sono qui!

Da Kyle Finazzo, questo è tutto…

Alla prossima…

