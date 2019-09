Tragedia a Francavilla – Muore una donna – L’ investimento si è verificato tra Francavilla e Ortana prima dell’ alba: 06/09/2019

Tragedia a Francavilla – Muore una donna – (Si tratta di una donna di 57 anni).

Sul posto sono intervenute le autorità giudiziare: La polizia ferrroviaria, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Ancora da verificare la dinamica dell’ incidente, se trattasi di suicidio o di incidente. Come non si sà nulla, ancora, come mai a quella ora spiecifica, la donna si trovava sui binari tra Francavilla e Ortana.

Una donna è stata travolta a poco prima dell’ alba, del 06/09/2019, da un treno merci.

La cicolazione ferroviaria fra Ortana e Pescara (Linea Pescara Foggia) dalle 4.35 è rimasta sospesa, per poi essere riattivata dalla compagnia Trenitalia un paio d’ ore dopo.

A causa del blocco della circolazione, sono stati sopressi i treni 23906 (Lanciano- S . Benedetto) e 23909 (S. Benedetto Lanciano).

