Vi sono tanti siti, su internet, di notizie. Sarai, sicuramente abituato/a a leggere articoli, ed a vedere video su incidenti di moto, auto e varie altre notizie che succedono giornalmente. Ma sono sicuro che non avrai mai visto “l’ Orrore di notizie in tempo reale“. Il sito, che io ti mostrerò… Non è adatto ad un pubblico al di sotto dei 18 anni.

Sinceramente non saprei come impostare questo articolo (Vietato ai minori di 18 anni).

Ho pensato, fosse giusto farti conoscere l’ Orrore – Notizie in tempo reale.

Io, di solito, vado spesso in questo sito di notizie. Ci vado così… Non per divertirmi. Perchè mi dispiace molto vedere certe cose. Ci vado quando sono depresso, perchè sono accolto dal male. E quando sono accolto dal male, sento il bisogno di vedere il male supremo.

In questo sito, che ti mostrerò, tra poco… Vedrai immagini e video di incidenti che avvengono (ogni giorno), come non le avevi mai visti prima

Se in Italia, certe immagini vengono nascoste. In questo sito, puoi trovare l’ orrore.

Cosa intendo per orrore?

Horror Pics

Se questa immagine ti ha fatto paura (un’ immagine da un film)…

Non temere… Ciò che vedrai, in quel sito… E’ peggio!

Incidenti di qualsiasi categoria, viste in diretta! Persone suicida sotto ai treni. Incidenti casuali per le strade etc. etc. Tutto questo, con immagini e video inediti registrati in tempo reale, e senza censura.

Sò che non sarà bello da vedere. Ma come ho detto, nei primi paragrafi… Era mio diritto mostrartelo. Non so il perchè… Ma non è la prima volta che volevo creare un articolo, di questo tipo, per mostrare a te il vero orrore delle notizie su Internet.

Il sito non c’ entra nulla! Il sito è solo un sito di notizie. Con la differenza, che la (Censura)… Non esiste!

Per cui, prima che io ti lasci il link… Voglio metterti in guardia su ciò che troverai, così non te la prenderai con me, prima di andare a fare ricerche da quel sito.

Ti dico, fin da subito, che il sito è in Inglese!. Devi scrivere in inglese, per la tua ricerca.

Non chiedere a me, cosa devi cercare! Se conosci l’ inglese, puoi tranquillamente cavartela da solo/a. Ti basta cercare qualunque cosa… E ti verranno fuori i video di tuo interesse, in base alla parola chiave scelta.

Come ti dico, fin da subito, che prima di aprire un video, devi avere il coraggio di guardare l’ orrore con i tuoi occhi.

Se avrai il coraggio di guardare (l’ orrore con i tuoi occhi)… Allora puoi aprirlo. In caso contrario… Non ci andare nemmeno in questo sito… Perchè è la maledizione per la tua anima.

Tutto ciò che vedrai, lo hai solo visto nei film horror… Ho detto tutto!

Ti lascio il link del sito. LiveLeak.com

Ricorda… Non sei costretto/a ad andare. Fallo solo se vuoi davvero andare in quel sito. Ho voluto “solo” fartelo conoscere.

Chiuso il discorso!

Iscriviti al mio sito per restare aggiornato su altre nuove notizie, che riguardano: Computer e Software; Artisti emergenti; Cronaca, News e tanto altro ancora…

Da Kyle Finazzo, questo è tutto.

Alla prossima…

Mi piace: Mi piace Caricamento...