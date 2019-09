Morte da (Final Destination) per una donna

Giuseppina Ansaldi (49 anni). La donna, residente a (Fiumefreddo) che è stata travolta, ed uccisa, dall’ auto che aveva appena noleggiato.

L’ incidente, è avvenuto ieri (12/09/2019) intorno alle 16.00.

In base ad una prima ricostruzione… La donna, aveva appena noleggiato una Opel Cascada, dall’ autonoleggio by Car Auto Europa di Giardini Naxos. Il posto, in cui ha prelevato l’ auto, si trovava poco sotto il livello della strada. Completata la manovra, è scesa per chiudere la saracinesca del Garage, ma a causa della pendenza… “L’ auto ha percorso la discesa, schiacciandola contro il muro“.

La causa della morte, in base ad alcuni accorgimenti: (La donna avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano elettronico).

Ed stato proprio (il non inserimento del freno a mano) a permettere all’ auto di avanzare.

Giuseppina Ansaldi, era ancora viva, quando la Squadra di Emergenza si è precipitata sul posto…

E’ morta durante il tragitto verso l’ Ospedale “San Vincenzo” di Taormina il 13/09/2019

L’ urto dell’ auto, le avrebbe reciso l’ arteria femorale. I medici… Non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.